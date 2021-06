Miles de solicitudes de asilo canceladas por tribunales migratorios podrían ser retomados

Los casos de solicitudes de asilo inscritas en el Protocolo de Protección al Migrante (Migrant Protection Protocols, MPP) que fueron rechazados en la administración del ex presidente Donald Trump del programa “Quédate en México”, pueden verse beneficiados al esperar una nueva resolución de su caso por las autoridades migratorias de la nueva administración del mandatario Biden.

El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS) informó hace unos momentos en un comunicado de prensa que ampliará el procesamiento seguro, ordenado y humano a las solicitudes inscritas en el MPP que sean elegibles, a partir de hoy 23 de junio de 2021, dentro de esta iniciativa se verán beneficiadas aquellas personas a quienes se les dio por terminado su caso o se eliminaron por ausencia.

Aquellas personas que no pudieron estar presentes en sus audiencias tendrán una nueva oportunidad para que su caso sea procesado nuevamente, teniendo la oportunidad de poder arreglar de manera legal la entrada a territorio americano. Esta nueva medida de retomar los casos rechazados se calcula que beneficiará a más de 10,000 personas, las autoridades del DHS informan que tienen aproximadamente 65,000 casos, de los cuales muchos de ellos fueron cancelados porque los solicitantes no se presentaron a las audiencias, también recalcan que este cambio no significa un entrada segura a los Estados Unidos aunque estén registrados en el MPP.

Las autoridades de DHS piden a todas las personas que tengan sus solicitudes de asilo pendientes, quedarse en el lugar donde estén, no es necesario viajar porque pueden registrarse en línea a través de https://conecta.acnur.org.

Anteriormente el programa “Quédate en México” negaba que los solicitantes de asilo permanecieran en los Estados Unidos y eran regresados mediante un convenio a México, donde podían esperar una resolución por parte de los tribunales migratorios. Una medida conocida como Título 42, que negaba a los solicitantes de asilo estar en el país.

Muchas personas regresaron a su país por la fuerte inseguridad que existe en la zona fronteriza de México, ante los peligros a los que estarían expuestos perdieron la oportunidad de presentarse a sus audiencias ante los tribunales migratorios, con esta nueva iniciativa para considerar nuevamente los casos eliminados podrán darle seguimiento a su solicitud vía internet y registrarse.