(NOTICIAS YA).-No se detectó ADN de atún en el sándwich de atún de Subway, revela informe de un análisis de laboratorio.

Una prueba de laboratorio encargada por el New York Times no pudo identificar ningún ADN de atún en una serie de sándwiches de atún Subway, de acuerdo con información de The Guardian.

Para el analisis, un periodista pidió "más de 60 pulgadas de sándwiches de atún en Subway" de tres tiendas de Los Ángeles y luego contrató a un laboratorio especializado en pruebas de pescado.

Los investigadores no pudieron identificar una especie y "hay dos conclusiones", dijo un portavoz del laboratorio al Times:

Uno, está tan fuertemente procesado que cualquier cosa que pudiéramos sacar, no pudimos hacer una identificación.

O simplemente no hay nada que sea atún.

Subway, que tiene más de 22,000 restaurantes en los EE. UU., se ha visto afectado por acciones legales, incluidas:

Una demanda colectiva que decía que sus sándwiches de 5 pies de largo tenían en realidad solo 11 a 11.5 pulgadas de largo.

En febrero, cuando Inside Edition realizó una prueba similar con el un laboratorio Applied Food Technologies, confirmó la presencia de atún.

En enero, cuando dos clientes de California presentaron una demanda alegando que los productos "están hechos de cualquier cosa menos atún".

Según los demandantes, los controvertidos comestibles están "hechos de una mezcla de varios brebajes", ingredientes "mezclados ... para imitar la apariencia del atún".

Ha defendido ferozmente la integridad de su suministro de atún, calificando la reciente demanda de “infundada”.

Pero ha despertado preocupación entre los consumidores y las respuestas de los competidores.

Citando al medio de noticias, otros fabricantes de sándwiches han señalado que el atún es relativamente barato, por lo que Subway tiene pocos incentivos para sustituirlo por una versión más barata.

Además, los expertos en mariscos han sugerido que Subway no tiene la culpa si su atún en realidad no es atún: “Están comprando una lata de atún que dice 'atún'. Si hay algún fraude en este caso, ocurrió en la fábrica de conservas ", dijo al Times Dave Rudie, presidente de Catalina Offshore Products.