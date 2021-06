Orlando Magic sin suerte: caen hasta la 5º selección del draft

(NOTICIAS YA).- La mayor ilusión para los fanáticos del Orlando Magic en mucho tiempo se desplomó anoche, y todo fue por mala fortuna. Orlando tenía, junto a Houston y Detroit, la mayor probabilidad de obtener la selección global #1 con 14%. Solo los primeros 4 picks son rifados, lo cual indica que lo máximo a lo que podía caer el Magic era al lugar 5.

En su lugar, la selección #1 irá a los Detroit Pistons, quienes seguramente elegirán a Cade Cunningham de la universidad de Oklahoma State. El segundo pick le tocó a los Houston Rockets y el tercero a los Cleveland Cavaliers, quienes se predice que tomarán ya sea a Evan Mobley de USC, Jalen Green de las ligas menores, o a Jalen Suggs de Gonzaga, sobrino de Terrell Suggs, exjugador de la NFL.

La cuarta selección será para los Toronto Raptors, quienes tenían solo 7.5% de probabilidad de la primera selección, a diferencia del 14% del Magic.

El orden exacto de las primeras 14 selecciones se dio a conocer anoche, y quedó así:

