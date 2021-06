Roberto Clemente Road ¡Nueva calle en Orlando en honor al pelotero boricua!

(NOTICIAS YA).- Este miércoles la comunidad hispana del condado Orange y la ciudad de Orlando celebró la revelación del nombre de la nueva calle que rinde homenaje al pelotero puertorriqueño Roberto Clemente, ubicada justo donde queda la escuela intermedia que ahora lleva su nombre.

Con la presencia de líderes comunitarios y activistas de Orlando, e incluso del propio hijo de Roberto Clemente se develó el rótulo del nombre de la nueva calle de la ciudad de Orlando: Roberto Clemente Road.

"No es meramente darle el nombre porque fue un gran pelotero, no; es por lo que fue él como ser humano y el mensaje que él está dando todavía para impactar vidas", expresó Luis Roberto Clemente.

El boricua Roberto Clemente, fue una estrella de las grandes ligas del béisbol que es recordado por su labor humanitaria, incluso hasta su muerte, cuando en el año 1972 perdió la vida en un accidente aéreo mientras llevaba suministros a los sobrevivientes de un terremoto en Nicaragua.

"Para mí esto significa que no solamente hemos llegado a esta comunidad, no solamente hemos contribuido, no solamente hemos transformado hacia una manera positiva, pero somos reconocidos, nos ven, nos oyen y ahora nuestro nombre y nuestro ritmo se van a ver en las calles y van a ser celebrados", expresó el Padre José Rodríguez, líder comunitario.