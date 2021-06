Se acercan los cuartos de final en la Copa América

El torneo sudamericano se encuentra a la mitad de la fase de grupos y algunos equipos ya están clasificados a la siguiente ronda.



La actividad de la Copa América entra a la última parte de la primera ronda, el balón volverá a rodar en Brasil durante los próximos días con las jornadas 4 y 5 de la fase de grupos.



Por el momento son tres equipos que ya se clasificaron a los cuartos de final; de las 10 selecciones participantes sólo dos se quedarán fuera en la primera etapa.



GRUPO A



La selección de Argentina se clasificó a cuartos de final tras derrotar a Paraguay por marcador de 1-0. Con dos victorias y un empate en tres partidos, lidera el grupo con siete puntos.



Chile también obtuvo su pase a la fase final con el empate frente a Uruguay por marcador de 1-1. “La Roja” es el sub líder del primer sector con cinco puntos.



Paraguay consiguió tres puntos y Uruguay solamente uno, ambos se mantienen con vida pues aún les quedan dos partidos por jugar; sin embargo Bolivia lleva dos derrotas y se perfila a ser el único equipo del grupo A que se quede fuera.



GRUPO B



El anfitrión Brasil es el claro favorito a llevarse el título, sus dos victorias por goleada frente a Venezuela y Perú aseguraron sin contratiempos el boleto a la siguiente fase.



Colombia por su parte ha batallado para mantenerse en la pelea sin su estrella James Rodriguez, “los cafeteros” acumulan cuatro puntos en tres partidos como sub líderes del grupo B. Mientras que Perú les pisa los talones con tres puntos tras unas victoria y una derrota.



En la parte baja del segundo sector se ubican Venezuela con dos puntos y Ecuador con uno. A diferencia del primer grupo no hay nada seguro, pues los brasileños son los únicos clasificados a la fase final.



Partidos para esta semana



Jornada 4



Miércoles 23 de junio - Grupo B

Ecuador vs Perú

Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

5:00 PM ET / 2:00 PM PST



Brasil vs Colombia

Olímpico Nilton Santos

8:00 PM ET / 5:00 PM PST



Jueves 24 de junio - Grupo A



Bolivia vs Uruguay

Arena Pantanal

5:00 PM ET / 2:00 PM PST



Chile vs Paraguay

Estadio Nacional de Brasilia

8:00 PM ET / 5:00 PM PST



Jornada 5

Brasil vs Ecuador

Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

5:00 PM ET / 2:00 PM PST



Venezuela vs Perú

Estadio Nacional de Brasilia

5:00 PM ET / 2:00 PM PST