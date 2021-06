$100,000 mil por información que conduzca a la captura del prófugo que disparó a policía

(NOTICIAS YA).- Un oficial de policía de Daytona Beach que recibió un disparo en la cabeza el miércoles se encuentra en estado crítico después de someterse a una cirugía, mientras se realiza una búsqueda masiva del presunto tirador, dijeron las autoridades.

El oficial de policía de Daytona Beach que recibió un disparo en el cumplimiento del deber el miércoles por la noche muestra "alguna mejora" después de la cirugía, pero permanece en estado crítico mientras continúa la búsqueda del presunto tirador, según el jefe de policía.

THREAD (2 OF 2): Othal Wallace may be in a gray 2016 Honda HRV with a California tag of 7TNX532.

Anyone with information is urged to contact 911 immediately. pic.twitter.com/5Fwii8nNs7

— Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) June 24, 2021