Buscan aclarar culpabilidad en el desplome del puente peatonal 66

(NOTICIAS YA).- Rompe el silencio la familia del conductor del camión relacionado al desplome del puente peatonal 66 ocurrido en el Distrito de Columbia. Exigen que se haga una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

La familia de Frank Soriano, de 50 años de edad, está impactada por lo ocurrido. Ellos no creen que el camión del hispano haya ocasionado el derrumbe del puente peatonal y dicen que esperan que los resultados de la investigación determinen lo que realmente sucedió.

“Lo que estamos esperando son los resultados de las investigaciones. Que digan la verdad de lo que ocurrió para hacer una cosa u otra porque ese puente colapsó", declaró Miguel Soriano, hermano del conductor.

El paso por la vía DC-295 fue restablecido durante la madrugada y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del colapso de la estructura que dejó cinco personas heridas.

Por su parte la oficina de Policía Metropolitana confirmó que al parecer el conductor del camión había olvidado bajar el bastidor auxiliar del vehículo de carga pesada. Lo que ocasionó la colisión con el puente. La familia no cree esa versión de los hechos.

“Yo creo que eso es especulación de la gente, nos han llamado personas que estaban allí y dicen que eso no es cierto. Dicen que el puente se cayó y que él iba bien. Pienso que esa no es una ruta, que no es la primera vez que él pasa por allí. Yo la he pasado, él la ha pasado frecuentemente. Él tiene mucha experiencia, entonces no tenemos palabras", agregó Soriano.

Una inspección realizada en febrero reveló que la estructura, construida en 1956, no estaba en óptimas condiciones y recibió una mala calificación especialmente por el estado de la plataforma, que es la parte del puente por donde caminan los peatones.

“Eso no significa que el puente no era estable pero si que necesitábamos comenzar el proceso para rehabilitarlo. La policía continúa con la investigación y determinará las responsabilidades del caso", explicó el oficial Chris Geldart, teniente de Seguridad Pública de la Alcaldía de Washington, DC.

Por ahora Frank Soriano no enfrenta cargos y se recupera en un hospital de la región.