Corte Suprema limita a policías sobre ingresos a viviendas sin orden judicial

(NOTICIAS YA).- La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este miércoles que sin una orden judicial, policías no siempre pueden ingresar a los hogares de sospechosos que huyen por un delito menor; solo en circunstancias especiales.

"Sería que están oyendo gritos como que alguien está siendo agredido; o ven que hay un incendio; o ven que hay alguna otra cosa grave que está sucediendo", declaró el abogado inmigración en San Diego, Jan Bejar.

El fallo de la corte se produjo en el caso de un conductor, quien una noche, tocaba música a alto volumen en su automóvil, y presionó el claxon varias veces. Un oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP) lo siguió, por una aparente violación a una ordenanza de ruido. Cuando el automovilista ingresaba a la cochera de su hogar, el oficial encendió los codigos.

Después el conductor, quien dijo no percatarse que intentaban detenerlo, intentó cerrar la puerta de su cochera, pero el agente se bajó en modo de persecución y con el pie activó el sensor para que la puerta de la cochera volviera abrir. Sin orden judicial, el policía entró al hogar y una vez dentro, se percató de olor a alcohol en el aliento del conductor y lo arrestó por conducir bajo la influencia.

El automovilista argumentó que el oficial obtuvo la evidencia de que manejaba bajo la influencia de una manera ilicita al violar sus derechos constitucionales. La Corte Suprema estuvo de acuerdo con su él debido a que la ofensa inicial era un delito menor; y no una felonía o delito mayor, así que el oficial requería una orden judicial. Pero el tribunal mayor estableció que la necesidad de una orden debe ser evaluada caso por caso.

De acuerdo con Bejar, el fallo es importante para casos de inmigración ya que ratifica los argumentos sobre la violación de la cuarta enmienda, como suele suceder en las detenciones colaterales.

"Cuando van persiguiendo a una persona o buscando a una persona, pero de repente al preguntar o cuestionar el [estado] migratorio de una persona en el hogar o el vehículo, si no tiene documentos, también se lo han llevado", dijo Benjamín Prado, representante de la organización Unión del Barrio.

"Sí, yo vine por 'Pedro' pero pues ahí estaba 'Juan' y me lo llevé de todas manera", puso como ejemplo el abogado Bejar. "y eso es lo que yo en varios casos he peleado y lo he hecho con éxito".

Por ello, el mensaje es conocer los derechos en caso de que agentes del orden lleguen a tocar su puerta. La Unión Americana de Libertades Civiles tiene en información al respecto.