Galletas con marihuana se venden en paquetes casi idénticos a Oreo y Chips Ahoy

(NOTICIAS YA).-Las galletas con marihuana se venden en paquetes casi idénticos a los de marcas populares y están causando controversia en Nueva York.

Estas golosinas con hierba, llamadas "Double Stuff Stoneos" y "Trips Ahoy", son evidententemente un juego de palabras con los nombres de Oreo y Chips Ahoy, y además sus empaques parecen los mismos, de acuerdo con información de NBC New York.

A simple vista, parecen los empaques estándar de galletas Oreo o Chips Ahoy, pero si pones atención sabrás que son cualquier cosa menos golosinas comunes.

Estas galletas contienen tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis y, según algunos funcionarios, representan un peligro para los niños que podrían confundirse.

“Los fabricantes están claramente apuntando a los niños de una manera muy peligrosa con envases engañosos”, advirtió el senador estatal, Todd Kaminsky.

Delta-8 THC is a drug sold in stores right NOW . It is also being marketed aggressively to kids.

Today, I stand with the Long Beach community, @CurranNassau @judygriffinny @MissyMillerNY urging @HealthNYGov to ban Delta-8 and keep our kids safe. pic.twitter.com/iRDvJlxp6s

— Todd Kaminsky (@toddkaminsky) June 23, 2021