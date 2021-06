Hispano es violentado enfrente de su propio hogar

(NOTICIAS YA).- Frente a su propio hogar, un salvadoreño de Prince George's fue violentamente amenazado y despojado de sus pertenencias a mano armada.

El incidente ocurrió sobre la cuadra 2000 de Avalon Place en Hyattsville, MD, donde a punta de pistola dos sujetos amenazaron al padre de familia a solo pasos de su propia vivienda.

Los sospechosos robaron el auto y las ganancias en efectivo de 3 días de trabajo del hispano entre otras pertenencias.

“Es el trauma que me ha quedado que él o yo podríamos estar muertos y en la puerta de la casa, es lo más triste... en la puerta de la casa”, explicó la esposa del afectado, quien por razones de seguridad optó no dar a conocer su identidad.

Los hechos ocurrieron a principios de la semana un poco antes de las 2 de la madrugada.

“Estaba abriendo el auto para salirme y de repente solo veo que me ponen la pistola en la cabeza, me dijeron que no me moviera, me tiraron al piso y con la pistola en la cabeza me quitaron la cartera, mis zapatos, y el otro agarro el auto, se llevaron mi carro", explicó la víctima.

Todo esto mientras su esposa e hija se encontraban dentro de la vivienda.

“Me agarraron me dice cállate don’t look back no grites y me pusieron la pistola bien cerquita, me golpearon con la pistola en la cabeza yo pensé que me iba a morir solo esperaba que me dispararan en el piso", agregó.

Su familia cuenta lo que sucedió después del ataque. “Yo solo sentí que llegó y que me grita y lo veo todo nervioso, tembloroso y que lo habían tirado ahí”, explicó la esposa.

Mientras que si hija describe el ambiente que se vivió en los difíciles minutos después. “Yo estaba dormida hasta que escuche a mi mamá gritar y de los nervios ni me acordé del número de la policía llame al 977 en vez de 911. Se cree que nunca le va a pasar a uno y al ver que nos pasó y en nuestra propia casa… cómo se va a sentir uno seguro llegando a su casa”, comentó.

Ante esto, esta familia exige mano dura por parte de la policía contra los delincuentes y acción por parte de los líderes electos para erradicar esta problemática. "Aquí nunca veo que pase un policía, nunca”, opinó la esposa.

En lo que va del año, de acuerdo con cifras oficiales, ya se han registrado más de 345 robos y más de 90 robos de autos. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Prince George's indicó que el caso se encuentra bajo investigación y buscan a dos sujetos en relación con este suceso.

Si tiene información que ayude a esclarecer este caso se le pide que llame al 1-866-411-TIPS.