Joe Biden ofrece apoyo federal para atender tragedia en Miami

Las personas que necesiten información pueden comunicarse al 305-614-1819. Además, se le ha pedido a los residentes del edificio que se derrumbó parcialmente que llenen este formulario en línea para facilitar la identificación.

If you live at the Champlain Towers at 8777 Collins Avenue, please complete a Wellness Check Form as part of Miami-Dade County's efforts to ensure all tenants of the building are located: https://t.co/7sGY83fDvQ #SurfsideBuildingCollapse

