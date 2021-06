La persona que presuntamente llevó tortillas a partido de baloncesto asegura que fue para celebrar

(NOTICIAS YA).- Videos de la final del campeonato regional de básquetbol este sábado muestran como presuntamente estudiantes de la Preparatoria de Coronado le lanzaron tortillas a los jugadores hispanos de Orange Glen.

“Que bueno que ya despidieron a uno, falta a los asistentes que los despidan,” dijo José Martínez, padre de jugador de baloncesto de Orange Glen

El martes, luego de una larga junta de emergencia convocada por miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar de Coronado decidieron despedir al entrenador de baloncesto de la Preparatoria de Coronado.

“Fue la decisión correcta porque lo que hizo el entrenador estuvo muy mal,” dijo Andres Rivera, cuyo hijo es parte del equipo de basquetbol de la Preparatoria de Orange Glen en Escondido.

Algunos padres consideran que faltan castigos más severos.

“Que el CIF les quite el título del campeonato.,” indicó Martinez.

A través de twitter, Luke Serna quien supuestamente llevó las tortillas al partido dijo que no trataba de promover teorías racistas con las tortillas, que fue estrictamente para celebrar si el equipo de Coronado ganaba. Al parecer serna es latino, miembro del partido demócrata de Coronado y ex alumno de la Preparatoria de Coronado.

I realize the tortilla throwing has been perceived as racially insensitive. I do not condone racially insensitive behavior, and that was not my intent. I apologize to all who were hurt by this and hope it can be a teaching moment for us all to become more conscious.

