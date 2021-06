Los Miami Heat entregan ayuda tras el derrumbe de edificio en Florida

(NOTICIAS YA).- Los miembros del equipo de baloncesto Miami Heat acudieron a la zona del desastre en Florida, tras el derrumbe de un edificio de 12 pisos, para ayudar a socorristas y damnificados con víveres.

Durante la madrugada de este jueves, la tragedia invadió al país con el colapso de un edificio de condominios ubicado en Surfside, justo a una calle del límite con Miami Beach.

Oficialmente y hasta el momento, las autoridades han informado sobre una persona muerta, al menos 10 heridas, 102 rescatadas y 99 desaparecidas; la cifra inicial se manejó en 51 desaparecidos.

Las labores de rescate han continuado durante el transcurso del día, mientras la ayuda comienza a llegar tanto para los socorristas que trabajan sin descanso como para los afectados y familiares.

Quienes decidieron dar un paso adelante para ayudar a su comunidad en medio de la tragedia, fueron los Miami Heat, que llegaron hasta la zona del desastre para entregar suministros a los necesitados.

Entre los que asistieron para apoyar a su comunidad se encuentra la estrella del baloncesto Tyler Herro y el entrenador Chris Quinn.

