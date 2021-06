Tormenta podría complicar rescate tras desplome de edificio en Miami

(NOTICIAS YA).- Una línea de aguaceros y tormentas se dirige hacia el área costera del metro de Miami, lo que podría afectar la actividad de búsqueda y rescate alrededor del derrumbe del edificio en Surfside, Florida.

La actividad metereológica afectará las áreas costeras este jueves y puede provocar inundaciones localizadas y breves ráfagas de viento. También habrá descargas eléctricas.

Es posible que continúen las lluvias durante las horas de la mañana, y una vez que la brisa del mar entre, la lluvia debería moverse más hacia el interior hoy.

This is video of the moment the Surfside, Florida residential building partially collapsed this morning. pic.twitter.com/KnsHM1lnmD

— David Begnaud (@DavidBegnaud) June 24, 2021