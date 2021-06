Última Hora: Al menos una persona muerta debido a derrumbe de edificio en Miami

(NOTICIAS YA).- Al menos una persona murió y se están realizando esfuerzos de rescate después de que un edificio de condominios de 12 pisos se derrumbó la madrugada del jueves cerca de Miami, informó CBS News. El edificio, parte de Champlain Towers, está ubicado en Surfside en la intersección de 88th Street y Collins Avenue.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021