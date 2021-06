Jorge Enrique Abello revela la grave enfermedad que le dejó el papel en “Betty, la fea”

(NOTICIAS YA).-El actor colombiano Jorge Enrique Abello le dio vida al rompecorazones histérico ‘Armando Mendoza’ en “Soy betty, la fea” y le dejó una complicada secuela.

Abello ya tenía una sólida carrera, pero interpretar a Mendoza fue su graduación como actor.

En una entrevista con Next Panamá., el galán de la pantalla chica, reveló la delicada enfermedad que le dejó el papel en “Betty, la fea”, de acuerdo con información del diario metro.

Arrestan al actor Héctor Parra acusado de abuso sexual contra su hija

Aunque el artista recuerda con cariño a su personaje pero sin dejar al lado que eso le provocó un problema cardíaco: “Después del primer año de ‘Betty, la fea’ yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me los aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma”, contó en la entrevista.

El papel más importante de su vida no solo dio como resultado el despegue de su carrera, sino que también tuvo un efecto grave en su salud que puso su vida en peligro, según la publicación de Newsbeezer.

Estos actores de "Friends" se enamoraron de verdad

Pero el artista no esperaba un diagnostico tan grave como el que recibió, pues padecía una hipertrofia cardiaca: “Como a los diez minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo, que era médico, y me dijeron: ‘mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste.

Incluso fue internado en la sala de cuidados intensivos.

Según el reporte médico, debido a las dramáticas escenas de su personaje en la famosa telenovela, se encontró que el ventrículo izquierdo de su corazón estaba más ancho de lo normal, añadió el medio de noticias.

Actor de "Tarzán" y creadora de dieta cristiana mueren en accidente

Abello contó que el reto de ponerse bravo y molestarse en las escenas fue tanto que llegó a causarle la enfermedad cardiaca: “Esa fue la herida que me dejó ese personaje, pero lo disfruté mucho porque sabía que si yo lo hacía con verdad”.