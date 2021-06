Advierten sobre fuerte ola de calor que azotará a San Diego

(NOTICIAS YA).-Una ola de calor azotará al condado de San Diego durante este fin de semana con temperaturas sofocantes y “peligrosas”, de acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional emitido este viernes.

Un período de enfriamiento que provocó un comienzo bastante templado del verano en el área de San Diego esta semana dará paso en los próximos días a un calor cada vez más intenso.

Un canal de baja presión a lo largo de la costa de California se debilitará lentamente a medida que se acumule una alta presión sobre el noroeste del Pacífico durante el fin de semana, lo que traerá temperaturas locales de 5 a 10 grados por encima de lo normal en el sur de California, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La alerta de calor entra en efecto desde las 10 a.m. del domingo 27 de junio hasta las 9 p.m. del lunes 28 de junio.

⚠️An Excessive Heat Warning and Heat Advisory has been issued from Sun AM - Mon PM ⚠️

🌡️ Drink plenty of fluids

🌡️ Avoid strenuous activity during peak heat of day

🌡️ Check on family, friends and neighbors

🌡️ Wear lightweight clothing#CAwx pic.twitter.com/yPtiTHRiHY

