Aumenta a $200,000 recompensa por hombre que disparó contra oficial de Daytona Beach

(NOTICIAS YA).- Mientras el oficial que fue herido en su cabeza este miércoles en Daytona Beach continúa hospitalizado en estado crítico, las autoridades siguen buscando intensamente a su agresor, ofreciendo ahora una valiosa recompensa de $200,000 por información de valor que conduzca a su arresto.

Ofrecen valiosa recompensa por información del prófugo que disparó a policía en Daytona Beach

Múltiples agencias de la ley siguen tras la pista de Othal Wallace, de 29 años, quien disparó al oficial Jason Raynor, también de 29 años en su cabeza la noche de este miércoles sorpresivamente cuando este policía de Daytona Beach intentó contactarlo cuando Wallace se encontraba dentro de un vehículo.

The reward for the suspect who shot Officer Jason Raynor has now increased to $200,000.

If you know where Othal Wallace is, please call us at (386) 671-5555 or 911 in case of an emergency. https://t.co/xCdkohdBOD

— Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) June 25, 2021