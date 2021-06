Confirman 4 muertos y al menos 159 desaparecidos en desplome de edificio en Miami

(NOTICIAS YA).- Las autoridades indicaron en la madrugada del viernes que ascendieron a cuatro las víctimas mortales tras el desplome parcial de un edificio en Surfside en Miami, que mantiene al menos 159 personas desaparecidas, con familiares devastados que no pierden la esperanza de poder encontrarlos.

Se derrumba edificio de 12 pisos en Miami, varias personas quedan atrapadas

El condominio de 12 pisos ubicado en Surfside, al límite de Miami Beach, que colapsó parcialmente inesperadamente cerca de la 1:30 a.m. de este jueves ha dejado hasta el momento a 4 personas muertas, decenas de heridos, más de 100 rescatados y al menos 159 desaparecidos, según informó esta tarde la Alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Las labores de rescate no han cesado desde la madrugada de este jueves, con alrededor de 80 unidades de otros condados cercanos que ayudan a localizar a las víctimas.

Las autoridades habilitaron un centro de reunificación de familiares donde también se están entregando insumos para los afectados.

Familiares de desaparecidos en derrumbe de Miami llegan a la escena

Las familias de los desaparecidos se encuentran devastadas sin saber nada de sus seres queridos y han compartido sus fotografías con la esperanza de que puedan encontrarlos con vida.

Tras conversar con algunos familiares, expresaron que las víctimas se encontraban de vacaciones en este edificio cerca de Miami-Beach.

Los Miami Heat entregan ayuda tras el derrumbe de edificio en Florida

Aunque aún se desconoce la razón por la cual se desplomó una parte de este edificio de 12 pisos que se construyó en 1981 y que justamente este año tocaba hacerle una recertificación, un estudio realizado en 2020 por el profesor Shimon Wdowinski del Departamento de Tierra y Medio Ambiente, indica que la estructura ha estado hundiéndose continuamente de forma alarmante desde los años 90.

Las autoridades exhortan a comunicarse ante la línea de Emergencia de este condado, al número 305-614-1819 o dirigirse a la siguiente página web oficial para reunificar a los familiares de esta tragedia www.miamidade.gov/311direct

Se produce incendio en zona de derrumbe de edificio en Miami

Andreína Rosal conversó con algunos familiares y nos trae más información:

Mal tiempo podría complicar rescate tras desplome de edificio en Miami

El Departamento de Bomberos del condado Miami-Dade continúa en la búsqueda de las personas desaparecidas en esta tragedia:

