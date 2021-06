El abogado José Pertierra contesta sus interrogantes de esta semana

(NOTICIAS YA).- Damos seguimiento a las preguntas frecuentes en el segmento de inmigración con el abogado de inmigración José Pertierra, quien resuelve todas sus interrogantes:

- PREGUNTA UNO

Soy boliviano. Me casé con una ciudadana e hicimos un caso, pero Inmigración me lo negó porque concluyeron que nos habíamos casado por papeles. La verdad es que en esa época teníamos problemas y yo tuve una relación con otra mujer. Incluso tuve un hijo fuera de matrimonio. Entonces, mi esposa y yo nos divorciamos. Pero, después de varias sesiones con un terapeuta de familia, nos hemos reconciliado y nos hemos casado nuevamente. Queremos volver a pedir la residencia. ¿Qué nos recomienda?

- RESPUESTA UNO

Normalmente, si el Servicio de Inmigración concluye que una persona ha cometido fraude matrimonial, es decir, que se casó por papeles y no por amor, no podría presentar un nuevo caso.

Sin embargo, esa restricción no aplica si es la misma pareja la que se ha vuelto a casar. Lo que sí te cae encima, con el peso de un piano, es la obligación de evidenciar que estás enamorado de tu esposa y ella de ti. Que sus besos te saben a fruta madura, y que los tuyos la hacen temblar como la luna en el agua. Tendrás que presentar suficiente evidencia para convencer a Inmigración que tanto el primero, como el segundo, matrimonio fueron por amor.

Debes redactar una constancia honesta y completa sobre los vaivenes de la relación de ustedes. Lo bueno, lo malo y lo indiferente. Las flores fragantes y los trapos sucios también. Un informe del psicólogo que los atendió sería muy útil. El caso no será fácil, pero sí factible.

- PREGUNTA DOS

Me llamo Elena. Soy mexicana y casada con un ciudadano. Mi esposo me pidió, y ya me dieron el perdón. El consulado de EU en Ciudad Juárez está procesando mi residencia, pero no veo cómo puedo incluir a mis hijos del matrimonio anterior. Ellos viven en México.

- RESPUESTA DOS

Elena, los hijos o hijastros de un ciudadano estadounidense no están amparados o incluidos en la petición que hace un ciudadano a Inmigración para su esposa. Por eso, el consulado de EU en Ciudad Juárez solamente está procesando tu caso y no los de ellos.

Dile a tu esposo que tiene que pedir a sus hijastros independientemente de ti. Una petición I-130 por cada muchacho. Si ustedes se casaron antes de que esos niños cumplieron los 18 años, la ley permite que tu esposo los pida como si fueran hijos biológicos. Buena suerte.