Familia de hispano que fue arrollado exige justicia

(NOTICIAS YA).- En DC un hispano fue mortalmente arrollado por un conductor que se dio a la fuga. La policía busca al responsable mientras que su familia exige justicia y hace un llamado a la comunidad.

Pedro Diaz Flora de 35 años de edad fue arrollado sobre la cuadra 5700 de la avenida Georgia al noroeste del Distrito de Columbia mientras regresaba a casa tras culminar un día laboral.

Con flores, velas y el postre favorito de Pedro Díaz Flora, fue levantado un altar en memoria del joven mexicano.

“Es doloroso para nosotros porque imagínese a mi madre en México, ¿qué le vamos a decir? Osea ya le dijimos pero, ¿cómo le vamos a entregar a su hijo muerto?", dijo José Diaz Flora, hermano de la víctima.

El suceso ocurrió el sábado pasado alrededor de las 3:30 de la madrugada.

“La víctima se encontraba caminando hacia el sur por la acera oeste de la avenida Georgia y al intentar cruzar fue atropellado. Los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos de DC respondieron a la escena y transportaron al peatón a un hospital local. Después de que fracasaron todos los esfuerzos para salvar su vida, el peatón fue declarado muerto", explicó el oficial Guillermo Canales del Departamento de la Policía Metropolitana.

Ante este hecho, la familia Diaz Flora exige justicia por la pérdida de su ser querido.

“Solo queremos que encuentren al culpable, no entiendo porque no se detuvo. Osea pudo haberlo ayudado. No la pasabamos juntos, cocinabamos juntos y ahora … ya no está”, agregó José Diaz Flora.

Pedro trabajaba como cocinero en un restaurante del Distrito de Columbia. Migró a los Estados Unidos hace más de 8 años y residía con uno de sus 4 hermanos. Esta familia expresa que la trágica muerte de su hermano les recuerda lo valiosa que es la vida.

“Es un poco duro, le pedimos que oren por mi hermano para que descanse en paz. Si tienen a sus seres queridos diganles que los quieren en vida porque ya cuando están muertos ya para que”, expresó Alberto Diaz Flora, otro hermano de la víctima.

Para poder enviar los restos del mexicano a su país natal esta familia pide la colaboración de la comunidad a través de la página GoFundmMe bajo el nombre "En Memoria de Pedro Díaz Flora" organizado por José Diaz Flora. https://www.gofundme.com/f/2f3sn1vuso

La familia Diaz Flora espera que el caso de Pedro sirva como un ejemplo de concientización para los conductores y peatones.

Las autoridades buscan un auto Nissan Altima, año 2012, con placas UTB-3730 de Virginia. Si cuenta con información que ayude a dar con el conductor llame al teléfono: (202) 727-9099.