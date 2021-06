Kamala Harris habló con niñas detenidas en la frontera sin sus padres

(NOTICIAS YA).- La vicepresidenta Kamala Harris visitó la frontera sur de EE.UU. en El Paso, Texas, este viernes para ver un campo de migrantes, luego de recibir críticas por no haber visitado esta zona y tras un viaje turbulento a Guatemala y a México este mes.

La vicepresidenta recorrió el campo de procesamiento central, en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza, en donde los migrantes son detenidos. Harris habló con 5 niñas centroamericanas mientras estaba ahí.

Durante una conferencia de prensa al final de su viaje, Harris dijo que las niñas estaban ahí sin sus padres.

“También están llenas de esperanza. Me estaban haciendo preguntas. ‘¿Cómo te conviertes en la primera mujer vicepresidenta?’. Pero también me recuerda al hecho de que este asunto no puede ser reducido a un asunto político. Estamos hablando de niños. Estamos hablando de familias. Estamos hablando de sufrimiento. Y nuestro enfoque ha sido considerado y efectivo”.

Durante su visita, Harris enfatizó la necesidad de atender las “causas raíz” de la migración, asegurando que “cuando tengamos esta conversación sobre lo que está pasando en la frontera, no hay que perder la vista al hecho de que estamos hablando de seres humanos”.

“Las personas no quieren dejar su hogar si no tienen que hacerlo”, dijo Harris.

Más tarde, Harris tuvo una conversación con activistas de organizaciones no gubernamentales basadas en la fe, así como proveedores de servicios legales y refugios.

Harris fue acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el presidente de la Judicatura del Senado Dick Durbin, y la representante demócrata de Texas Verónica Escobar.

La visita a El Paso llega luego de las críticas que Harris ha recibido luego de que el presidente Joe Biden le encomendó los esfuerzos diplomáticos en el Triángulo Norte para atender la inmigración.

Durante su visita a México y Guatemala, Harris fue criticada por no visitar primero la frontera Sur de EE.UU. que es donde se encuentra la principal crisis humanitaria que debe ser atendida por Estados Unidos: Los campos de concentración de migrantes.

Harris aseguró que el plan de visitar primero México y Guatemala, y después asistir a la frontera, fue organizado de esa forma por razones de logística.

La vicepresidenta dijo que el gobierno de Biden ha “hecho progreso” en cuanto a las “condiciones inhumanas” en la frontera de México y EE.UU., pero admitió que “aún hay mucho trabajo que hacer”.

“Nuestro gobierno, es importante ser claros, está trabajando en construir un sistema de inmigración justo, funcional y humanitario”, dijo Harris, agregando que la administración “heredó una situación difícil”, pero que en 5 meses “han progresado”.

“La inmigración requiere un enfoque integral, que es lo que estamos haciendo”, dijo Harris durante su conferencia al final de la visita en El Paso.

