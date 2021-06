Ron DeSantis firma ley que buscará conocer ideologías políticas de estudiantes y profesores

(NOTICIAS YA).- ¿La educación es demasiado liberal? El gobernador de Florida piensa eso. DeSantis firmó en Tallahassee una ley que básicamente obliga a colegios y universidades públicos del Estado a realizar encuestar anualmente a profesores y estudiantes acerca de dónde se encuentran en el espectro político.

No se ha asegurado qué pasaría con los resultados de las encuestas, pero se teme que sean motivo para reducir recursos a ciertas instituciones educativas que no cumplan con los "requisitos" ideológicos que los conservadores promueven. Esta es la primera vez en la historia de este país que se firma una ley de este estilo, que intentará identificar a estudiantes y personal educativo conforme a sus ideologías políticas, y entraría en vigor desde el 1 de julio.

Esta iniciativa se firmó junto a otras dos en una middle school en la capital de Florida, todas relacionadas con civismo y educación escolar. Se plantea reformar el currículum escolar que incluiría un reforzamiento patriótico y lecciones sobre que "el comunismo es malo". Quieren incluir testimonios y lecciones anti-regímenes comunistas totalitarios como Cuba o Vietnam.

FL students will learn about patriots who come to America after fleeing communist regimes. Our students will learn from an integrated civic education curriculum that compares our rights & freedoms to places where they don’t exist like China & North Korea. https://t.co/8CCweFQhwD

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 22, 2021