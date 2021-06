¡CAPTURADO! Prófugo buscado por disparar a policía en Daytona Beach

(NOTICIAS YA).- Las esposas del oficial de policía de Daytona Beach que recibió un disparo en la cabeza se usaron para detener al presunto tirador la madrugada del sábado, según el Departamento de Policía de Daytona Beach. Othal Wallace, de 29 años, fue encontrado en una casa en un árbol en una propiedad en las afueras de Atlanta con múltiples granadas, placas de rifle, chalecos antibalas, dos rifles, dos pistolas y varias cajas de municiones.

Wallace enfrenta un cargo de intento de asesinato en primer grado de un oficial de la ley por dispararle a Jason Raynor, de 26 años. El jefe Jakari Young dijo que un miembro del departamento fue asignado al grupo de trabajo del alguacil de los EE. UU. Y que ese miembro con varios oficiales de policía de Daytona Beach estaban allí cuando las autoridades detuvieron a Wallace y usaron las esposas de Raynor para detenerlo. “Hemos trabajado incansablemente durante las últimas 56 horas desde que ocurrió este incidente.

Muchas de estas personas no han dormido más de dos horas, desde que se desarrolló toda esta pesadilla. Algunos de ellos no han dormido en absoluto ", dijo Young. Después de su arresto, Wallace dijo: “Ustedes saben quién soy. Sabes de lo que soy capaz. Podría haber sido mucho peor ”, según Young.

.@ChiefJakari addressed members of the media this morning, hours after Othal Wallace was captured.

