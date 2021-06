Ascienden a 10 los fallecidos en el desplome de edificio en Surfside

(NOTICIAS YA).- Este lunes, las autoridades informaron que encontraron un nuevo cuerpo en la zona cero de Champlains Towers, donde una parte del edificio se desplomó la madrugada del jueves. Con esta actualización, la cifra de fallecidos en esta tragedia aumenta a 10, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de víctimas.

Confirman el fallecimiento de dos boricuas en tragedia en Surfside

La Alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, indicó este lunes que los cuerpos de rescate hallaron un nuevo cadáver, que suma la cantidad de 10 víctimas mortales en el desplome parcial del condominio Champlains Towers cerca de la 1:30 a.m. del pasado jueves.

Levine Cava, aseguró que la meta es salvar vidas y que están proporcionando todos los recursos y están utilizando todas las técnicas necesarias para encontrar a las víctimas. Reiteró los incansables recorridos con perros de rescate y con maquinarias pesadas durante estos días y afirmó que seguirán haciéndolo hasta el último momento.

Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis dijo este lunes que se realizará una investigación exhaustiva para determinar las causas de esta tragedia y será un trabajo en conjunto a nivel federal, estatal y local.

Familiares de desaparecidos en tragedia de Miami buscan respuestas

La Alcaldesa del condado Miami-Dade aclaró que los números son "extremadamente fluidos" y que continuamente cambiarán, mientras siguen brindando apoyo a todas las familias en el centro de reunificación a medida que los rescatistas nacionales e internacionales ponen sus propias vidas en riesgo, para buscar a sus familiares.

Es importante recordar que este domingo revelaron la identidad de otras cuatro víctimas mortales de esta tragedia, donde más de 150 personas continúan desaparecidas.

#UPDATE 29: We have identified four additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/MKKgXymIuM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 28, 2021