Confirman el fallecimiento de dos boricuas en tragedia en Surfside

(NOTICIAS YA).- Tras cuatro días de búsqueda, la cifra de muertos tras el colapso de un edificio en Surfside, Miami, se elevó a nueve. Entre las víctimas que fueron identificadas, se encuentran dos boricuas: Luis Andrés Bermúdez Ortiz y Annie Ortiz. La información fue confirmada por la Policía de Miami Dade a través de las redes sociales. Según las autoridades los cuerpos de Annie y Luis fueron recuperados ayer, sábado.

#UPDATE 29: We have identified four additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/MKKgXymIuM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 28, 2021