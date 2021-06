Plan de emergencia por calor para el Distrito de Columbia

(NOTICIAS YA).- Debido a las temperaturas actuales y al pronóstico de calor extremo, la alcaldesa Muriel Bowser ha activado el Plan de Emergencia por Calor del Distrito desde el paadao domingo 27 de junio hasta el miércoles 30 de junio de 2021.

Cuando el pronóstico de la temperatura o el índice de calor en el Distrito sea de 95 grados o superior, el Gobierno del Distrito, a través del Departamento de Servicios Humanos (DHS) y la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias (HSEMA), implementa el Plan de Emergencia por Calor y activa centros de enfriamiento para que los residentes busquen alivio del calor.

CENTROS DE ENFRIAMIENTO:

Si usted o alguien que conoce necesita transporte a un centro de enfriamiento, llame a la línea directa del refugio al (202) 399-7093.

El Centro de enfriamiento en el Centro de servicios diurnos del centro está abierto los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. El lugar opera con capacidad limitada y servicios que incluyen baños, agua embotellada y refrigerios.

No se requiere cita previa. El Centro de Servicios Diurnos del Centro en 1313 New York Avenue NW está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. con capacidad limitada para servicios sin cita previa para personas sin hogar. No se requiere cita previa.

Para obtener más información sobre los servicios prestados durante una emergencia por calor, visite heat.dc.gov o llame al Centro de Llamadas de la Ciudad del Alcalde marcando 311.

Los parques de aspersión del distrito están abiertos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., todos los días hasta el Día del Trabajo, el lunes 6 de septiembre de 2021.

El lunes 28 de junio, las piscinas al aire libre del Distrito comenzarán a operar durante las horas de la semana, abriendo a las 10:00 a.m. Para conocer las horas de operación de cada piscina, visite dpr.dc.gov/page/outdoor-pools.

Precauciones de seguridad contra el calor extremo: ayude a protegerse a sí mismo y a los demás del clima extremadamente caluroso:

Quedarse en el interior cuando sea posible: busque lugares a la sombra o con aire acondicionado para buscar alivio del calor. Los residentes pueden encontrar su centro de enfriamiento más cercano usando el mapa interactivo del Distrito.

Controlar a sus vecinos: los niños pequeños, los ancianos y aquellos con necesidades funcionales y de acceso son los más vulnerables en nuestra comunidad. · Beber muchos líquidos: aumente la ingesta de líquidos, pero no beba líquidos que contengan alcohol, cafeína o grandes cantidades de azúcar.

Mantener a las mascotas en el interior: pasee a las mascotas temprano en la mañana, déles mucha agua y no las deje en los vehículos, que pueden alcanzar temperaturas peligrosas en 10 minutos. Para todas las emergencias de animales, incluidos los animales que se dejan afuera a temperaturas extremas o en vehículos, llame a Humane Rescue Alliance al (202) 723-5730.

Usar ropa y protector solar adecuados: elija ropa liviana, holgada, de colores claros y sombreros de ala ancha. Lo mejor es usar un protector solar con FPS 15 o superior.

Debido a la emergencia de salud pública COVID-19, todos los refugios de barrera baja permanecen abiertos las 24 horas y permanecerán abiertos todo el día del 27 de junio al 30 de junio de 2021.

PARA HOMBRES

801 East Shelter en Making Life Better Lane, SE.

Refugio Adams Place en 2210 Adams Place, NE.

Comunidad para la no violencia creativa (CCNV) en 425 Second Street, NW.

Refugio de New York Avenue en 1355-57 New York Avenue, NE.

Refugio Pat Handy Legacy en 810 Fifth Street, NW.

Ejército de Salvación en 3335 Sherman Avenue, NW.

PARA MUJERES