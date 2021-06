Reportan gran incendio en Londres tras explosión en estación de tren

(NOTICIAS YA).- Un gran incendio se registró en una estación de tren en Londres luego de que se reportara una explosión cerca del lugar, de acuerdo con los informes.

Aproximadamente, 100 bomberos lucharon en contra de las voraces llamas, que provocaron una gran columna de humo cerca de la estación Elephant and Castle durante este lunes.

Aunque la causa del incendio aún se desconoce, las autoridades han destacado que no creen esté relacionado con terrorismo.

“Los oficiales apoyan a @LondonFire en Elephant and Castle”, tuiteó la Policía de Southwark. “Hay importantes cierres de carreteras y se aconseja al público que evite el área. No se cree que el incidente esté relacionado con el terrorismo”, destacaron en el tuit, de acuerdo con Newsweek.

Videos publicados en redes sociales mostraron las enormes columnas de humo negro que se elevaron sobre la estación de tren en el sur de Londres.

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF

— Matthew James Lister (@MrMattLister) June 28, 2021