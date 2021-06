Colorado cerrará seis clínicas de vacunación

Los sitios de vacunación del estado de Colorado han tenido un rol importante en el labor de vacunar a los residentes del estado.

Mientras Colorado alcanza el 70% de proporción de personas vacunadas en contra del virus COVID-19, los sitios y clínicas de vacunación del estado planean cerrar para el cuatro de julio.

Las seis clínicas de vacunación dirigidas por el estado han estado cerrado durante el curso de este mes, con la última administrando dosis hasta el tres de julio. Hasta ahora, estos sitios han suministrado 389,000 dosis, lo que compone 12% de todas las vacunas distribuidas en el estado. Los oficiales planean entregar el resto a proveedores de salud pública locales y alianzas de la comunidad.

Aquí está la lista de los sitios del estado que transicionaron o están en proceso:

