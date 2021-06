Equipo de Virginia se une a la ayuda de rescate de víctimas en Surfside Florida

(NOTICIAS YA).- La ayuda en estos momentos para las personas desaparecidas en Florida es esencial, por ello un equipo de Virginia se ha desplegado en ayuda para las personas que fueron afectadas por el desplome del edificio.

Cada segundo es muy importante, es por ello que cada vez más especialistas se unen a la ayuda y esta vez, el equipo urbano de rescate de Virignia, dijo presente.

La cuenta oficial del VATF1 publicó: @VATF1 Desplegó a uno de nuestros ingenieros estructurales en asociación con @fema para ayudar @MiamiDadeFire en el #SurfsideBuildingCollapse. Está trabajando con otros especialistas en estructuras, ya que utilizan su experiencia con edificios derrumbados para ayudar a garantizar una operación de rescate segura.

.@VATF1 Deployed one of our structural engineers in partnership with @fema to help @MiamiDadeFire at the #SurfsideBuildingCollapse. He is working with other structural specialists as they use their experience with collapsed buildings to help ensure a safe rescue operation. pic.twitter.com/9gS3BNf2CJ

