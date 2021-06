Pastores padre e hijo arrestados en Florida por ir a insurrección en el Capitolio

(NOTICIAS YA).- James “Jim” Varnell Cusick Jr, de 72 años, y su hijo Casey Cusick de 35, ambos pastores ministeriales que lideran la Iglesia "Global Outreach Ministries" en Melbourne, Florida, fueron arrestados por tener conexión a la insurrección violenta al Capitolio el pasado 6 de enero.

Fue un seguidor de su congregación llamado David John Lesperance, de 69 años, quien admitió al FBI haber visto a los pastores ese día infame en el Capitolio, además de haber asistido él mismo.

Lesperance, entrevistado por el FBI en su domicilio en Florida, admitió su propia culpa, además de identificar indirectamente (no por nombre, sino solo señalando) a Cusick padre e hijo.

David John Lesperance confesó haberlos visto entre el 5 y 8 de enero en Washington, DC, asistiendo tanto al discurso del expresidente Trump como a la marcha al Capitolio. Confesó a su vez haber entrado al Capitolio junto a su pastor.

Ahora, los pastores James Cusick y su hijo Casey enfrentan cargos de entrada violenta, conducta fuera del orden, conducta disruptiva en edificio restringido, así como entrada y permanencia a conciencia al Capitolio sin autoridad legal. Su congregado, Lesperance, enfrenta cargos similares.

Las autoridades dieron a conocer unas imágenes donde se ve a James Cusick dentro del capitolio ese día. También, sus récords telefónicos prueban que estuvieron ahí.

Con el arresto de los tres nombrados, ya son 6 personas arrestadas por la insurrección del 6 de enero solamente en Brevard County.

Florida es el Estado con más arrestados ligados al atentado al Capitolio, con 46.

Los pastores de la Iglesia "GO Ministries" fueron detenidos cada quién en sus lujosos domicilios, ambos en Florida, y después salieron bajo fianza de $25,000 dólares cada uno. Ahora se ha abierto una investigación en la cual los Cusick tienen que cooperar, de acuerdo con las condiciones de su libertad bajo fianza, además de no poder viajar a ningún lado que no sea para sus apariciones en la corte.

James Cusick es el fundador de la iglesia "Global Outreach Ministries", mientras que su hijo funge como vicepresidente, y es según reportes de WKMG quien coordina las operaciones de su ministerio. Casey tiene un historial oscuro, con arrestos y cargos de conducta indecente y varias violaciones de tráfico, además de haber golpeado a su esposa con su codo, haciéndola sangrar. David John Lesperance es un simple seguidor de su congregación.

Las investigaciones por la violenta insurrección al Capitolio en protesta del supuesto fraude electoral, narrativa inventada por Donald Trump y sus seguidores, continúan en marcha por parte de las autoridades federales.

