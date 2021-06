Piden boicot a Toyota por donar a republicanos que objetaron elecciones

(POLÍTICA YA). – El fabricante de automóviles Toyota enfrenta un llamado al boicot de sus vehículos después de que fue revelado que la compañía hizo cuantiosas donaciones a miembros republicanos del Congreso que se negaron a certificar el resultado de las elecciones de 2020.

Republicanos "Amenazan A La Democracia", Advierten 100 Expertos

El comité de acción política (PAC) de Toyota Motor Corp. donó $55,000 entre cerca de la cuarta parte de los 147 miembros republicanos del Congreso que, bajo el argumento de que hubo un fraude electoral contra Donald Trump rehusaron validar los resultados de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Joe Biden.

La siguiente cantidad más alta de donaciones después de Toyora fue de Koch Industries, que contribuyó con $17,500 a siete de esos legisladores.

Un PAC corporativo es un comité de acción política afiliado a una compañía y financiado por empleados de esa empresa.

Debido a que las corporaciones no pueden contribuir directamente a los PAC, partidos o candidatos tradicionales, utilizan sus PAC afiliados para "impulsar las campañas de los candidatos alineados con sus objetivos financieros", según la organización OpenSecrets.

Las contribuciones incluyen las realizadas a las campañas y los PAC de liderazgo de los legisladores.

DEFENSA

Toyota dio más dinero a más legisladores republicanos del grupo (37) que cualquier otra empresa, según Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, (CREW), un grupo de vigilancia política sin fines de lucro.

La compañía defendió su acción política.

"No creemos que sea apropiado juzgar a los miembros del Congreso únicamente en función de sus votos en la certificación electoral", dijo un portavoz de la empresa al sitio web de noticias Axios, que publicó el informe de Citizens for Responsability and Edthics con las donaciones a republicanos electos del Congreso.

“Con base en nuestra revisión exhaustiva, decidimos no dar a algunos miembros que, a través de sus declaraciones y acciones, socavan la legitimidad de nuestras elecciones e instituciones”, agregó el vocero.

Toyota no dijo a qué legisladores decidió no donar a través de su PAC corporativo.

En una declaración al sitio web The Hill, la empresa indicó que "apoya a los candidatos en función de su posición en temas que son importantes para la industria automotriz y la empresa".

Tras esas declaraciones, Toyota se convirtió en tendencia en Twitter, cuando usuarios criticaron las donaciones, pidieron un boicot o dijeron que ya no apoyarían a la compañía.

“Sí, mi Prius 2007 me ha funcionado bien y estaba planeando comprar otro Toyota, pero esa es la ventana, especialmente después de su respuesta. #BoicotToyota”, escribió este usuario.

Yep, my 2007 Prius has served me well and I was planning on buying another Toyota, but that's it the window especially after their response. #BoycottToyota https://t.co/qV62IfYSO0 — Damien Cooley (@damcoole) June 28, 2021

“Actualmente estoy buscando vehículos nuevos, esto lo hace más fácil, ahora puedo tachar a Toyota de la lista”, dijo este otro.