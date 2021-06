Procesión del oficial Gordon Beesley, víctima de tiroteo en Arvada

El martes, 29 de junio la comunidad realizó una procesión en honor al Oficial Gordon Beesley, uno de los fallecidos en el tiroteo ocurrido hace más de una semana en el Antiguo Pueblo de Arvada, el cual dejó a tres personas fallecidad.

El oficial fue enterrado a las 10 a.m. en el Flatirons Community Churh en una ceremonia privada con sus familiares y oficiales de la policía.

Aunque la ceremonia estuvo cerrada para el público, mucha gente participó en la procesión para brindar apoyo y honrar al oficial.

El oficial Beesley era un veterano de 19 años del departamento, conocido por trabajar como un Oficial de Recursos en el Oberon Middle School y quien estaba pasando su verano trabajando de patrullas.

El Jefe de la Policía de Arvada Link Strate compartió memorias del fallecido y recordó la personalidad y carisma de Beesley durante el servicio memorial:

El Sargento de la Policía de Arvada Brian Thome también compartió como Beesley descubrió como poner música en su transmisor-receptor de manera que él pudiera disfrutar de ella sin perderse una llamada y como, la primera vez que lo conoció, se dio cuenta que tenía un tatuaje de su perro en su brazo.

The procession for Officer Gordon Beesley continues to arrive at Flatirons Church in Lafayette. There is no end in sight to this long line of law enforcement vehicles. Hundreds of people have lined the route in support of Officer Beesley and his family. @ArvadaPolice pic.twitter.com/ecCyjmMVxy

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) June 29, 2021