16 muertos confirmados en tragedia de Surfside, tras 7 días de rescate

(NOTICIAS YA).- Este miércoles aumentó a 16 la cifra de fallecidos confirmados tras el desplome parcial de una de las torres Champlain en Surfside el pasado jueves y se redujo la cantidad de desaparecidos a 147 personas, según autoridades.

Surfside: Cientos de rescatistas siguen buscando víctimas

Una nueva actualización al mediodía de este miércoles, informa el hallazgo de 4 cadáveres adicionales, para sumar un total de 16 víctimas mortales al séptimo día de labores de rescate desde esta inesperada tragedia.

La Alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava indicó que 12 familias han sido notificadas sobre la aparición de sus seres queridos, ya que este proceso de identificación que toma tiempo se realiza junto a ellos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, explicó que los familiares cuentan con diversos recursos de las agencias estatales, entre los cuales también se encuentran servicios de salud mental, alojamiento y financieros a cargo de 26 grupos que colaboran en el centro de reunificación familiar.

Familiares de desaparecidos en tragedia de Miami buscan respuestas

Además, las autoridades están monitoreando de cerca las posibles tormentas en medio de esta temporada de huracanes, pero aseguran estar preparados ante cualquier emergencia.

La Alcaldesa de Miami-Dade exhortó a quienes tengan información de sobrevivientes de esta tragedia o más desaparecidos, reportarlos ante el número de teléfono 305 6141819 para colaborar con la investigación de las víctimas del desplome parcial de este edificio en Surfside.

No obstante, se informó que una serie de personas inescrupulosas se han aprovechado de esta tragedia para abrir cuentas de recaudación de fondos fraudulentas en GoFundMe, por lo que hacen un llamado a quienes quieran donar con esta causa, a visitar las páginas oficiales del gobierno del condado Miami-Dade: miamidade.gov/emergency o supportsurfside.org.

We would like to thank our community for their outpouring support. If you’re interested in helping those impacted by this tragic incident,

please visit https://t.co/YIzEQXVqcu #SurfsideStrong pic.twitter.com/kDY1Ph3dEz

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 28, 2021