Acosan a menor a plena luz del día en Arlington

(NOTICIAS YA).- Autoridades de Arlington están tras la pista de un individuo por tocar inapropiadamente a una menor, el incidente ocurrió muy cerca de una estación de la policía.

El incidente ocurrió en la cuadra 2100 de Clarendon Street alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando una jovencita iba caminando cuando el sospechoso se le acercó por detrás y la tocó indebidamente.

“Aquí he escuchado decir que pasan muchas cosas así. Qué se tomen medidas para que esto no esté pasando. Corren riesgos otras niñas. Uno como madre ya no quiere que sus hijas salgan ni a la tienda", opinó una residente de Arlington.

Las autoridades ofrecieron una descripción del sujeto y piden la ayuda de la comunidad para localizarlo. Se trata de un hombre afroamericano que vestía una franela manga larga y pantalones negros. Además tenía un morral.

“Si no hay más personas puede pasar muchas cosas peligrosas. Puede violar o que se yo. Esa persona, la policía tiene que detenerlo porque no puede hacer eso que hizo", comentó Odinela Aválos, quien también reside en la zona.

Por su parte Karina Contreras, una madre de familia que radica en Arlington, catalogó como preocupante lo que puede sucederle a las jovencitas de su comunidad.

“Como madres tenemos que tener más cuidado con nuestra adolescentes y enseñarles cómo defenderse. A veces salimos a caminar y necesitamos más vigilancia de los policías. Que se preocupen más por la comunidad, miramos muchas cosas parecidas, cada día, diferentes situaciones y si es preocupante", mencionó.

Sí tiene información sobre este caso se le pide comunicarse con la Policía de Arlington al 703-558-2222.