Colorado experimenta escasez de combustible

Los precios del combustible están empezando a subir, justo antes del fin de semana del 4 de julio. Sin embargo, el problema real en las estaciones no es lo que encontrarás, pero mas bien lo que no, ya que muchas de ellas a través de todo el estado no tienen gas.

El dilema no es la falta de materiales, sino de conductores de camiones. Muchos de ellos renunciaron durante la pandemia. La demanda por combustible también está aumentando debido a la temporada ocupada del verano, con viajeros y turistas regresando a una vida mormal después de la pandemia.

"No hay una escasez de gas en lo absoluto. Lo que hay son algunos desafíos logísticos traídos por el COVID" dice Skyler McKinley de AAA Colorado.

Harold Trent, director de United States Truck Driving School Incorporated en Wheat Ridge, mencionó que mientras que la falta de ocnductores no es nada nuevo, la situación si empeoró durante la pandemia.

"Muchos de los conductores con condiciones pre-existentes renunciaron. Muchos renunciaron y solo dijeron que ´Yo no voy a hacer esto más´" dijo Trent.

AAA Colorado espera que la escasez continue al menos hasta el principio de otoño ya que la temporada de verano continuará hasta finales de septiembre.