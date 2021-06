"Hay cosas más importantes en las que se debe trabajar que construir el muro Fronterizo"

Ante la visita anunciada del expresidente Donald Trump y el Gobernador Greg Abbott, los Congresistas Vicente González del Distrito 15to junto con Filemón Vela representante del 34to Distrito de Texas, emitieron un comunicado de prensa donde expresan la inconformidad sobre las medidas de seguridad que el gobernador de Texas está llevando a cabo en la frontera sur del estado para construir el muro.

Vicente González declara “Invitar al ex presidente, quien incitó la insurrección del seis de enero en un esfuerzo por derrocar al gobierno e impedir la transición pacífica del poder, es nada menos que una bofetada para los tejanos, desperdiciar el dinero de los contribuyentes para la construcción de un muro fronterizo en lugar de corregir la falla de la red eléctrica es un mal liderazgo que pone más en riesgo la vida de los tejanos."

"En lugar de tratar de dividir a la gente tergiversando a la comunidad fronteriza en el escenario nacional, insto al gobernador a trabajar juntos, para promulgar soluciones políticas significativas que traerán seguridad fronteriza real. Para que podamos detener la migración masiva, debemos observar a los tres países centroamericanos de los que proviene la gente y realizar inversiones que proporcionen empleo, seguridad y prosperidad para alentar a los migrantes a quedarse en casa ”.

Por su parte el Congresista Filemón Vela expresa en el comunicado: “El gobernador Abbott y el ex presidente Donald Trump están tratando una vez más de desviar la atención de su liderazgo fallido. El estado de Texas ha pasado por muchas cosas el año pasado, la pandemia, los apagones masivos que provocaron que se perdieran muchas, y ahora una tasa de desempleo que es el doble de lo que vimos antes del virus. En lugar de dar prioridad a los tejanos y asegurarnos de hacer crecer nuestra economía y hacer que la gente vuelva a trabajar, el gobernador Abbott está creando un circo mediático que distrae con un expresidente fallido”.

“Dejemos una cosa clara: la narrativa de una región fronteriza violenta e insegura es descaradamente falsa. La frontera no es una zona de guerra, y el muro que Abbott y Trump están tratando de que los tejanos paguen no solo es un desperdicio del dinero que tanto les costó ganar, si no también un símbolo de odio antiestadounidense que separa e intimida a nuestras comunidades, daña nuestra vida silvestre e invade los derechos de los propietarios de tierras."

Los congresistas siguen en apoyo total para defender los derechos de los inmigrantes asegurando que hay cosas que realmente están afectando al estado de Texas a las que se les debe dar prioridad sin embrago, el gobernador Abbott esta enfocando toda la atención en la construcción del muro fronterizo.