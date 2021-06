Mujer arrestada por la muerte de sus tres hijos pequeños estaba deprimida

(NOTICIAS YA).- La comunidad del este de Los Angeles está conmocionada con el asesinato de tres niños pequeños presuntamente a manos de su madre, quien aseguran estaba deprimida a raíz de la pandemia.

Sandra Chico, de 28 años, fue arrestada el lunes y le fue impuesta una fianza de 2 millones de dólares luego de que la policía encontró a sus tres hijos muertos en su casa, tras atender una llamada por dos niños con dificultad para respirar.

La noticia sobre la muerte de los hermanitos corrió como pólvora y la misma familia fue llegando hasta la escena de la tragedia la tarde del pasado lunes, algunos aún en estado de shock.

Los tres niños fueron encontrados muertos en una habitación, sin huellas de violencia o señales de maltratos previos. Todo ocurrió mientras el padre de los pequeños estaba trabajando.

Chico fue arrestada y relacionada a las muertes de sus hijos ante la sorpresa de su propia familia, cuyos miembros han destacado que ella cuidaba bien de los niños.

“Aún no sabemos la causa ni el motivo, solo sé que ella no estaba bien”, dijo este martes Rosalba Castillo, abuela paterna de los niños, explicando que su nuera estaba luchando contra la depresión durante la pandemia, de acuerdo con Fox 11.

Las autoridades continúan investigando la muerte de los niños, mientras el médico forense estudia sus cuerpos para determinar las causas.

Mientras tanto, las autoridades han destacado que no han encontrado señales de maltratos infantiles ni en los cuerpos de los niños ni en la vivienda familiar, ubicada en un complejo de apartamentos en el este de Los Angeles.

“No había advertencias de ninguna clase. No había llamadas frecuentes de ayuda. DCFS (el Departamento de Niños y Familia) no estaba involucrado. No había acusaciones de abuso infantil”, destacó Alex Villanueva, alguacil de Los Angeles, de acuerdo con La Opinión.

Los niños fueron identificados por miembros de la familia como Camila Rodríguez, de 4 años, Mason Rodríguez, de 3, y Milan Rodríguez, con poco más de un mes de nacido; aunque en el informe inicial se habían reportado otras edades.

Durante la tarde de este martes, aún conmocionados con la tragedia, familiares y vecinos se unieron en la escena del crimen para realizar una vigilia en honor a los tres hermanitos y frente a la casa se instaló una ofrenda que no para de crecer con flores, velas y juguetes.

La familia ha habilitado una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos que ayuden a solventar los repentinos gastos funerarios de los tres hermanitos. Si desead ayudar a la familia puedes ingresar al siguiente enlace: