Retiran campeonato de básquetbol a preparatoria por lanzar tortillas a jugadores latinos durante torneo

(NOTICIAS YA).-La Federación Interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés) impuso un par de sanciones contra Coronado High School, tras más de una semana de investigación sobre el incidente considerado racista, que ocurrió después de un juego de baloncesto donde terminaron lanzando tortillas a jugadores latinos.

En un comunicado, el CIF calificó el acto de arrojar tortillas a un equipo predominantemente latino de Orange Glen High School, como "inaceptable" y emitió siete sanciones contra el equipo masculino de baloncesto de Coronado High School, despojándolo del título de campeonato y puso a la escuela en libertad condicional durante el año escolar 2023-24.

El 19 de junio, después de que el equipo de Orange Glen perdiera, 60-57, ante Coronado High en tiempo extra, algunos miembros de la multitud arrojaron tortillas a los estudiantes de Orange Glen. A medida que las imágenes del incidente se difundieron en las redes sociales, hubo controversia sobre la intención del lanzamiento de la tortilla.

"Si bien las consecuencias están justificadas por una acción tan atroz como arrojar tortillas a un equipo predominantemente latino y las sanciones a continuación se aplican al programa atlético de la escuela secundaria Coronado, todos debemos ser conscientes de que el comportamiento normalmente no cambia con las sanciones solamente". CIF dijo en un comunicado.

Ante este acto, la mesa directiva del Distrito Escolar de Coronado decidió despedir al entrenador del equipo de baloncesto de la preparatoria Coronado.

Según el fallo, al programa de baloncesto masculino se le prohibirá albergar competencias de postemporada hasta después del año escolar 2022-23 y todos los demás programas deportivos también estarán prohibidos hasta que las partes interesadas de la escuela participen en un taller de deportividad y capacitación en gestión de juegos.

Las sanciones adicionales incluyen poner al equipo en libertad condicional durante los próximos tres años escolares y no permitir que la escuela organice eventos de postemporada para cualquiera de sus programas deportivos hasta que se tomen medidas, incluido el entrenamiento en sensibilidad racial / cultural como parte de un taller de deportividad.

Las sanciones se basaron en investigaciones realizadas por las escuelas locales y los distritos escolares, los eventos representados en la evidencia del video y la propia revisión del CIF, dijo la organización.

"Todos debemos ser conscientes de que el comportamiento normalmente no cambia con las sanciones solamente", dice en parte la declaración del CIF. "El camino hacia el cambio real viene con el desarrollo de la empatía por aquellos que están en el extremo receptor de este tipo de comportamiento degradante, sin importar la intención ofrecida de ese comportamiento".

A través de twitter, Luke Serna quien supuestamente llevó las tortillas al partido dijo que no trataba de promover teorías racistas con las tortillas, que fue estrictamente para celebrar si el equipo de Coronado ganaba. Al parecer serna es latino, miembro del partido demócrata de Coronado y ex alumno de la Preparatoria de Coronado.

