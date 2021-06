Seguir con la construcción del muro fronterizo una prioridad que destacó en la reunión

Donald Trump visitó el Valle, donde participó en la conferencia junto al gobernador Greg Abbott una vez finalizada hicieron un recorrido por la frontera entre México y Estados Unidos, de esta forma el ex mandatario mostró el apoyo total al gobernador de Texas para continuar con la construcción del muro fronterizo debido a la crisis que se esta viviendo en la zona por la alarmante entrada ilegal de inmigrantes al país.

La llegada

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad llegó muy temprano el Valle el expresidente Donald Trump, quien fue recibido por el gobernador de Texas Greg Abbott, a su arribo se dirigieron hacia el Departamento de Seguridad Pública de la ciudad de Weslaco donde se llevó a cabo la conferencia.

El recorrido y sus simpatizantes

Ante la visita del expresidente Donald Trump al Valle, cientos de simpatizantes se dieron cita en diferentes puntos de la región para darle la bienvenida y demostrarle su apoyo, mostraron banderas y letreros con leyendas para frenar la inmigración ilegal, vieron pasar el convoy que los llevaría al punto de reunión donde daría inicio la conferencia a la que asistieron funcionarios estatales y locales.

Activistas en contra de la visita de Trump

Así mismo, diferentes organizaciones se manifestaron en contra de la visita de Donald Trump y de las medidas del gobernador para asegurar la frontera con la construcción del muro, quienes con letreros decían “No a la construcción del muro”.

La reseña

En la conferencia que se llevó a cabo en las Instalaciones del Departamento de Seguridad Pública de Weslaco, el ex mandatario Donald Trump y el gobernador Abbott, hablaron sobre la inseguridad fronteriza y la alarmante entrada de personas indocumentadas a Estados Unidos.

Se mencionó la importancia de seguir con la construcción del muro fronterizo y su inconformidad por lo que esta haciendo la administración de Joe Biden, piden que debe haber leyes más estrictas para impedir la inmigración ilegal.

También se habló del drástico incremento en el número de arrestos en el estado de Texas así como el índice de drogas que se decomisan en la frontera, lo que calificaron como situaciones que ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses.

Una vez terminada la conferencia se dio inicio a un recorrido de un sector del muro fronterizo al sur de la ciudad de Pharr.

Los ausentes

Los Condados de Hidalgo, Starr y Cameron no participaron en la declaración de desastre que emitió el gobernador Greg Abbott, manifestando que no van a dar recursos para arrestar a personas indocumentadas que llegan a la frontera, ellos no estuvieron presentes en la conferencia.

El Plan de Abbott

En la Cumbre de Seguridad Fronteriza celebrada en De Río encabezada por el gobernador de Texas Greg Abbott para tomar las medidas necesarias ante la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera sur del país, el gobernador anunció su plan integral para la seguridad fronteriza y tomó medidas enérgicas para seguir construyendo el muro en la frontera del estado y duras estrategias contra el flujo del cruce ilegal.

Asegurar la frontera es una de las prioridades del gobierno de Abbott ante su decisión se autorizó la transferencia de $ 250 millones de dólares como pago inicial para iniciar la construcción del muro fronterizo.

Los republicanos siguen presionando a la administración del presidente Biden después de declarar un desastre en 34 condados de Texas por el excesivo aumento de la inmigración ilegal.

Todo esto forma parte de la estrategia del gobernador para asegurar la frontera y mantener seguros a los ciudadanos.