Tampa lista para celebrar el 4 de Julio con "Boom By The Bay"

(NOTICIAS YA).- Luego de cancelar el tan esperado evento que celebra el Día de la Independencia debido a la pandemia del COVID-19 en 2020, este año la ciudad de Tampa realizará una fiesta por todo lo alto con el evento "Boom By The Bay".

Este domingo 4 de julio residentes y visitantes de la bahía de Tampa podrán disfrutar de actividades, entretenimiento, exhibiciones y por supuesto del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Como parte de la festividad por el Día de la Independencia de los Estados Unidos este año la ciudad de Tampa innovará con un desfile de botes a lo largo del Río Hillsborough que además incluirá "La Bendición de la Flota" en tres estaciones, con lo cual según la tradición se "garantiza" una temporada segura y abundante para los pescadores.

Quienes no tengan botes disfrutarán de los esperados fuegos artificiales en 6 puntos de la ciudad simultáneamente a las 9:15 p.m:

Por supuesto, el multitudinario evento del 4 de Julio contará con la debida seguridad para los ciudadanos, lo cual fue reiterado este miércoles por el Departamento de Policía de Tampa, quienes se desplegarán junto a otras agencias de ley en patrullas, a pie, en bicicleta o a caballo por las calles de la bahía.

Así que si desea celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos en el centro de la ciudad de Tampa, contará además con servicio gratuito de transporte. Para más información, visite la página web oficial del evento:

BOOMBYTHEBAY.COM

#BoomByTheBay is just FIVE days away! 🤩 🇺🇸

Join us on Sunday, July 4th as we light up the night sky with Florida’s BIGGEST Independence Day firework display! 🎆

Plus, more locations and more fun for the whole family. Get event details 👉 https://t.co/IIrk7W1ewY pic.twitter.com/S3gUZzVVBW

— City of Tampa (@CityofTampa) June 29, 2021