17 heridos dejó explosión de fuegos artificiales ilegales en camión de contención

(NOTICIAS YA).- Al menos 17 personas resultaron heridas en California, incluidos agentes de la policía, por una explosión de fuegos artificiales dentro de un camión especial para la eliminación de bombas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha calificado el incidente como una “falla catastrófica”, ya que se supone que el camión de contención fue construido para soportar más de lo que llevaba durante la tarde de este miércoles.

“Este contenedor debería haber podido deshacerse de este material”, dijo el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, en una conferencia de prensa.

“Algo sucedió en ese vehículo de contención que no debería haber sucedido y no sabemos por qué”, lamentó el jefe policiaco, de acuerdo con CNN.

Ese mismo día, el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió una llamada alertando sobre fuegos artificiales ilegales dentro de una residencia al sur de la ciudad.

Cuando los agentes llegaron, encontraron fuegos artificiales de calidad comercial apilados y también encontraron explosivos improvisados.

La explosión se registró cuando los agentes detonaron intencionalmente los dispositivos improvisados que ya habían sido reunidos en el camión de contención para ser eliminados.

