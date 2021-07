Antiguo empleado de C-DOT se robó miles de dólares

(NOTICIAS YA).- El fiscal Beth McCann anunció el jueves que se han hecho cargos en contra de un antiguo empleado del Departamento de Transporte de Colorado, conocido por sus siglas en inglés, C-DOT. Se alega que Aaron Victor Ceja, de 48 años de edad, robó más de $700,000 del estado entre el 2011 y el 2020.

Victor Ceja enfrenta dos cargos de robo; uno por lavado de dinero y el otro por malversación de propiedad publica. La fiscalía alega que el acusado hizo compras no autorizadas de tarjetas de regalo, equipo de campamento, equipos de vide y otros objectos utilizando su tarjeta procurada por el estado, llamada P-Card. También se alega que Ceja envió mensajes falsos al C-DOT de una compañía llamada All Around Technologies, que resultó fue creada por un miembro familiar y estaba siendo controlada y operada por Ceja.

La Oficina de Investigación de Colorado fue contactada por el director ejecutivo de la C-DOT en agosto del año pasado por asistencia en una investigación de un caso de potencial robo y maluso de una P-Card. Esta investigación llevó al arresto de Ceja al principio de la semana, el martes, 29 de junio del 2021. La Fiscalía de Denver, junto con la Unidad de Crimenes Económicos procesarán el caso debido a los crimens alegados ocurridos en la ciudad y condado de Denver.

Al momento la cita de la corte no ha sido programada.