Inundación en Greeley lleva a alertas en todo el estado

(NOTICIAS YA).- Debido a las recientes lluvias en el mes pasado, muchas carreteras y ciudades se han visto en peligro de inundaciones.

Aproximadamente cuatro pulgadas de lluvia cayó en Greeley el jueves, 1ero de julio en la tarde, lo que llevó a una alerta de inundación en la ciudad.

Flooding in Greeley has inundated a construction zone, pushing fencing over and making some roads impassable. #cowx #wxtwitter ⁦ @CReppWx ⁩ pic.twitter.com/reuoUbuSSz

Una tormenta pequeña y lenta arrojó una lluvia pesada en Greeley, esto motivó al Servicio Nacional del Clima a anunciar una alerta de inundación hasta las 3:30 p.m. del jueves. El departamento reportó 4.40 pulgadas de lluvia en la ciudad en menos de dos horas. Esto compone más de un cuarto del promedio de la precipitación anual de la ciudad.

Esto llevó a un reporte de inundaciones en el centro de Greeley. El Departamento de Policía de Greeley insta a los automovilistas a mantenerse afuera de las carreteras.

💧 FLOODING 💧

There is significant flash flooding between 11th Street and 8th Street AND from 14th Avenue, east, all the way into downtown.

Please avoid these areas and take alternate routes so you don’t place yourself or others in danger!#proudlyworkingwiththecitizensgpd pic.twitter.com/mNSBSrSDMM

— Greeley Police Department (@GreeleyPolice) July 1, 2021