Myriam Hernández anuncia nuevo álbum y gira de conciertos presenciales

(NOTICIAS YA).- La cantante chilena Myriam Hernández anunció su nuevo álbum y la gira de conciertos presenciales ‘Sinergia’.

Se trata de “un concepto dedicado a la conexión artística entre la intérprete y sus colaboradores, una nueva etapa que comenzó con el trabajo creativo junto al compositor y productor español Jacobo Calderón como principal aliado de su nuevo álbum”, dijo un vocero de la intérprete.

Myriam Hernández es conocida por éxitos como ‘Un hombre secreto’, 'Si no fueras tú' y la más melancólica de sus canciones ‘Se me fue’, tres sencillos acreditados en el competitivo listado del Hot Latin Songs del Billboard en Estados Unidos y trabajo que consolidó a la chilena como la "Baladista de América".

Durante la cuarentena Myriam Hernández viajó desde Santiago a Miami para grabar junto a Calderón y el ingeniero Boris Milán su próximo trabajo de estudio y el 23 de julio se estrenará el primer sencillo de la placa.

“En octubre la baladista comenzará el tour de conciertos ‘Sinergia’ acompañada de su equipo de músicos, coros y técnicos con quienes ha trabajado en una nueva puesta de escena y arreglos, espectáculo que reúne los elementos naturales de su música: Amor, sensualidad, feminidad y emociones”, escribió el equipo de la cantante.

TOUR SINERGIA

OCTUBRE 2021

Oct. 8. William H. Mortensen Hall, Hartford, Connecticut.

Oct. 9. Ritz Theatre, Elizabeth, New Jersey.

Oct. 10. NYCB Theatre, Westbury, Nueva York.

Oct. 11. The Beacon Theatre, Manhattan, Nueva York.

Oct. 15. The Lynn Auditorium, Lynn, Massachusetts.

Oct. 16. Santander Performing Arts Center, Reading, Pennsylvania.

Oct. 17. Washington DC.

Oct. 22. James L. Knight Center, Miami, Florida.

Oct. 23. Osceola Performing Arts Center, Orlando, Florida.

Oct. 24. Straz Center for The Performing Arts, Tampa, Florida.

Oct. 30. Coca-Cola Music Hall, San Juan, Puerto Rico.

Nov. 05. Teatro Nacional, Santo Domingo, República Dominicana.

Nov.06. Teatro Nacional, Santo Domingo, República Dominicana.

