Reubicarán a migrantes en busca de asilo del campamento de El Chaparral

(NOTICIAS YA).-Tras los recientes problemas raciales contra miembros del campamento de migrantes en busca de asilo en "El Chaparral" en Tijuana, habilitan nuevos albergues para reubicar a centroamericanos y haitianos ante ataques presuntamente motivados por la intolerancia racial.

Ante la inseguridad de los últimos días en el campamento de migrantes en “el chaparral”, migrantes en busca de asilo estarían dispuestos a dejar sus casas de campaña por temor a que les pase algo a sus familias.

Lavar platos a unos metros de su objetivo, Estados Unidos, es lo que Edwin ha hecho en los últimos dos meses, desde que llegó al campamento de el chaparral.

“La verdad no me gusta estar viviendo así y si se diera la oportunidad de que nos pudieran apoyar para estar en mejor lugar, si me iría”. Edwin Ramos, migrante de Honduras.

Su sueño de conseguir un lugar digno estaría por cumplirse, ya que fueron definidos dos lugares a los que serán reubicados los 1,600 migrantes que actualmente viven en "campamento del chaparral".

Atacan violentamente campamento de migrantes en espera de asilo en Tijuana

Se trata del centro integrador "Carmen Serdán", en la zona este de Tijuana, con capacidad para 300 personas y un gimnasio antiguo, situado en la calle segunda y mutualismo en la zona centro, que ya rentó el ayuntamiento de Tijuana, y que tendría capacidad para los 1,300 migrantes restantes.

"Vamos a habilitar con camas para que quede muy parecido a lo que tenemos allá, nos vamos a hacer de la comida, y entre el ayuntamiento y secretaria de bienestar social, nos vamos a hacer cargo del albergue nuevo”, dijo Alejandro Ruiz Uribe, Delegado único en Baja California.

Los migrantes que acepten mudarse a los albergues, recibirán un registro "curp", y permisos para trabajar.

Las horas para los migrantes en el chaparral estarían contadas, de acuerdo al delegado federal, la reubicación se realizaría este sábado y domingo, aunque persiste la duda de cómo van a convencer a los migrantes para que dejen el campamento ya que muchos no se quieren ir.

“Aquí la presión para que el otro lado mire cómo estamos viviendo, si nosotros no hacemos esta presión, no habría mucha gente que se está yendo ahorita porque los están ayudando.” Comentó Selvin Morales, migrante de Honduras.

En la reubicación participarán la secretaría de gobernación, el gobierno municipal, acnur, organismos de protección de derechos humanos, y organizaciones civiles.