Tormenta Tropical Elsa amenaza el Caribe, el sur y centro de la Florida

(NOTICIAS YA).- La Depresión Tropical Cinco se fortaleció y ahora es la tormenta tropical Elsa, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta tiene vientos de 64 km/h y se encuentra a 1.390 kilómetros al este-sureste de las Islas de Barlovento. Corre hacia el oeste a 40 km/h.

Here are the 5 am AST Thursday, July 1 Key Messages for Tropical Storm #Elsa. Tropical Storm Warnings are in effect for Barbados, St. Lucia, Martinique, and St. Vincent and the Grenadines.https://t.co/6zNCsAYIAB pic.twitter.com/o5dA3bP3qV

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 1, 2021