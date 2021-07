Buscan a fugitivo acusado de abusar sexualmente de un niño en Houston

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Texas se encuentran en la búsqueda de un hombre acusado de abusar sexualmente en repetidas ocasiones de un niño en 2016, delito que fue descubierto durante una investigación.

Pablo Cesar Arenas-Caballero, de 49 años, está acusado de abusar sexualmente de un menor de edad en una casa de la cuadra 6100 de Glenmont Drive, algo que ocurrió entre los meses de junio y agosto de 2016.

LEE: Padre acusado de asesinato y abuso infantil por la muerte de su bebé de 5 semanas

Desde abril pasado, las autoridades de Houston lanzaron la pesquisa en contra de Arenas-Caballero publicando tres fotografías de él y exponiendo el delito por el que se le considera un fugitivo, de acuerdo con ABC 13.

Las autoridades destacaron que en medio de una investigación, el menor víctima del abuso reveló los ataques en su contra y señaló al hispano como el responsable.

Crime Stoppers describe a Arenas-Caballero como un hombre hispano de 49 años, entre 5'7 "y 6'0", 160-170 libras, con cabello negro corto y ojos marrones. Se le considera un fugitivo desde abril pasado.

LEE: Arrestan al actor Héctor Parra acusado de abuso sexual contra su hija

WANTED: Fugitive responsible for Continuous Sexual Abuse of a Child. If you can help police locate Pablo Cesar Arenas-Caballero, call (713) 222-TIPS (8477). Reward possible up to $5,000. HPD 680176-20 - 6100 blk. Glenmont Dr @houstonpolice #hounews https://t.co/nSLnsLvRvV pic.twitter.com/S5Vw3SEo9l

— Crime Stoppers HOU (@CrimeStopHOU) April 12, 2021