Elsa se convierte en el primer huracán de la temporada

El fenómeno atmósferico se encuentra a 20 millas al oeste-suroeste de Barbados, y se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28 mph. Se espera un movimiento aún más rápido hacia el oeste-noroeste durante las próximas 24 a 36 horas a medida que avanza hacia Florida, dijo el centro de huracanes. Aunque los expertos dicen que no se fortalecerá en las próximas 24 horas.

Here are the 830 AM AST Key Messages for the Special Advisory for Hurricane #Elsa. Hurricane conditions forecast to spread across portions of the southern Leeward Islands over the next few hours. Next complete advisory at 11 AM AST. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Ydr80QKK0W

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2021