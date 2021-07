Explanada Nacional requirió reparación tras intensa tormenta

(NOTICIAS YA).- Ramas de árboles bloqueando las aceras, barreras de metal derribadas e inodoros portátiles colapsados fueron el resultado de las severas condiciones climáticas que golpearon a la Explanada Nacional.

“Es horrible y es peligroso porque también vimos cuando estábamos parqueando los carros que los árboles se cayeron encima de los carros y hay como un lago, todo está desastroso”, comentó Shirley Palacios, quien se encontraba de visita en Washington, DC.

No obstante, la destrucción no fue un impedimento para que los espectadores visitaran el 'National Mall' y sus alrededores muchos quienes indican llegaron desde otros países para formar parte del espectáculo del 4 de julio en la capital de la nación.

“Siempre lo hemos visto en las películas y ahora que estamos aquí estamos emocionados para ver cómo lo celebran", comentó un visitante que se encontraba de paseo en la explanada.

Los fuegos artificiales se encenderán desde ambos lados de la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln este domingo a partir de las nueve de la noche por 17 minutos.

Espectadores podrán disfrutar de los fuegos artificiales ingresando a uno de estos puntos de control entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche:

- Lado oeste del Puente del Arlington Memorial

- Constitution Avenue NW entre calle 23 NW y Henry Bacon Drive NW

- Constitution Avenue NW y calle 17th NW

- Calle 15 NW en Madison Drive NW

- Calle 14 SW en Jefferson Drive SW

- Avenida Maine SW y Raoul Wallenberg Place SW (15th street SW)

“Este año es muy bonito es especial, estamos mejorando lo de la pandemia estamos con todo la cambios bonitos gracias a dios”, opinó otra visitante, quien optó no dar a conocer su nombre.

Por su parte, el Departamento de la Policía Metropolitana indicó que se realizará un despliegue completo de oficiales para proteger la ciudad y responder a cualquier situación.

Habrá varios puntos de control de seguridad. Los artículos prohibidos incluyen alcohol, globos, armas y municiones, fuegos artificiales, vidrio, gas pimienta, estructuras como mesas plegables o tiendas de campaña entre otros artículos.

Este año no habrá un espectáculo en los terrenos del capitolio y el acceso sigue siendo limitado.

A cualquier persona que no esté completamente vacunada contra el Covid-19 se le pide que use una mascarilla. No obstante, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en el transporte público

Envié un mensaje de texto al 888777 con la palabra JULY4DC para recibir notificaciones del evento.